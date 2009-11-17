Срочно нужен дизайн! Срок - сегодня до 17.00 по Мск. Бюджет - 1000 рублей. ТЗ: ООО «Кратос» - алмазные технологии в строительстве 1. Логотип, связанный со строительной (реставрационной) тематикой, например, алмазный диск или тому подобное. 2. Цветовая гамма сайта - черный, ...
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Добрый день! Нужен коллаж. Центральной темой лучше всего будет сделать одну из лестниц. Лестницы в стиле "хай-тек" и ещё в коллаже должна быть семья.Семейство должно выражать довольство, достаток, богатство.
Есть варианты коллажа которые не подошли. (Скину в личку) Хочется видеть картинку целую, с законченным стилем... варианты которые нравятся pilotes.ru, sovetnik66.ru. Эти сайты как пример обработки иллюстраций. Подробности уточнения по этому адресу [email protected]
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