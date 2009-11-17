Нужен дизайн и верстка сайта (см. ТЗ). Скорее всего потребуется разработка иллюстраций к сайту — иконки меню, коллаж для шапки и т.д.

Пока идёт оценка бюджета. Если бюджет утвердится, исполнитель будет выбран из откликнувшихся.

Пожелания:

- Использование CMS Joomla!

- flash не предлагать

Доп. инфо:

- просьба указывать бюджет и сроки

- оплата только рублями

- возможен безналичный расчет, наличными в Москве или через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR).

- оплата по факту получения мной файлов (к сожалению есть негативный опыт, поэтому такой подход. Сроки не затягиваю, проблем с оплатой не будет – см. отзывы.)