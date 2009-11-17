Ищу дизайнера для создания дизайна театральной группы. На сайте будет присутствовать портфолио каждого из учасников, его фото, видео. Также у каждого будет блог. жду креативных идей - будет очень достойная работа в портфолио.Это может быть не дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн и верстка сайта (см. ТЗ). Скорее всего потребуется разработка иллюстраций к сайту — иконки меню, коллаж для шапки и т.д.
Пока идёт оценка бюджета. Если бюджет утвердится, исполнитель будет выбран из откликнувшихся.
Пожелания:
- Использование CMS Joomla!
- flash не предлагать
Доп. инфо:
- просьба указывать бюджет и сроки
- оплата только рублями
- возможен безналичный расчет, наличными в Москве или через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR).
- оплата по факту получения мной файлов (к сожалению есть негативный опыт, поэтому такой подход. Сроки не затягиваю, проблем с оплатой не будет – см. отзывы.)
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