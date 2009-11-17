Дизайн и верстка сайта.

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн и верстка сайта (см. ТЗ). Скорее всего потребуется разработка иллюстраций к сайту — иконки меню, коллаж для шапки и т.д.

Пока идёт оценка бюджета. Если бюджет утвердится, исполнитель будет выбран из откликнувшихся.

Пожелания:

- Использование CMS Joomla!

- flash не предлагать

Доп. инфо:

- просьба указывать бюджет и сроки

- оплата только рублями

- возможен безналичный расчет, наличными в Москве или через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR).

- оплата по факту получения мной файлов (к сожалению есть негативный опыт, поэтому такой подход. Сроки не затягиваю, проблем с оплатой не будет – см. отзывы.)

Верстка сайта
14 лет назад
db-identity
Владимир 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта тетральной группы

    Ищу дизайнера для создания дизайна театральной группы. На сайте будет присутствовать портфолио каждого из учасников, его фото, видео. Также у каждого будет блог. жду креативных идей - будет очень достойная работа в портфолио.Это может быть не дизайн ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен коллаж

    $20

    Добрый день! Нужен коллаж. Центральной темой лучше всего будет сделать одну из лестниц. Лестницы в стиле "хай-тек" и ещё в коллаже должна быть семья.Семейство должно выражать довольство, достаток, богатство. Есть варианты коллажа которые не подошли. ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Срочно нужен дизайн! Срок - сегодня до 17.00 по Мск. Бюджет - 1000 рублей. ТЗ: ООО «Кратос» - алмазные технологии в строительстве 1. Логотип, связанный со строительной (реставрационной) тематикой, например, алмазный диск или тому подобное. 2. Цветовая гамма сайта - черный, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон для DLE

    $50

    Шаблон для информационно развлекательного сайта г.Архангельск Нужно сделать дизайн ну и сверстать сам шаблон..

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка

    $300

    Требуется сделать дизайн интернет-магазина детской одежды + сверстать макет. Желателен безналичный расчет.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    $200

    Требуется редизайн сайта тематики "эскорт". Редизайн + вёрстка всех страниц без изменения структуры сайта. Сайт построен на шаблонах, то есть нужен дизайн главной страницы и дополнительные корректировки, в шаблоны других страниц, соотвественные новому дизайну. Сайт, которому нужен редизайн: ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание темы для Wordpress

    Необходимо переделать готовый шаблон Wordpress или предложить свой в короткие сроки, но со вкусом. Тема - гуманитарная организация. Основные требования: -не более 3-4 цветов белый, красный, черный или серый (можно оттенки) -90% статичная ...

    WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    $150

    Требуется разработать дизайн сайта. Требования к дизайну (рамки для творчества дизайнера) сформулированы в виде ТЗ; все существующие на данный момент элементы фирменного стиля (в виде логотипов, товарных знаков и т.д.) собраны в одном файле, там ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделка дизайна сайта

    $300

    Есть портал media-v.eu его нужно перелицевать, есть набросок нового дизайна www.media-v.eu/portal_new необходимо перетащить старый вариант портала на новый дизайн, также нужно будет изменить некоторые темы и добавить функциональность.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад