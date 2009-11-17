Сайт для сервера мморпг игры

$100
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок496 просмотров
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Нужен сайт подходящий для как для л2 так и для аион "фентези тема"

Примеры сайтов можно увидить в топе l2top ru

Нам нужен аналогичный сайт но с уникальным внешним оформлениением.

Сайт в основном рекламный, он должен привлекать, втч инстинктивно, людей 13-20 лет играть в игру л2 на нашем сервере.

Требуются традиционные элементы присущие таким сайтам (рейтинги итд).

На выходе вашей работы требуется:

Лучше всего: шаблон для joomla +модуль вывода рейтингов.

Кроме того рассмотрим ваши варианты. Не хотим покупать ЦМС. Не хотим нуленую.

Жду предложения с конкретным опытом в сайтах для л2

14 лет назад
templogin2
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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