Приватный проект для Zverdesign

Есть не сколько заданий для дизайнеров, задания не пыльные и не сложные, но нужно приятное исполнение. 1. Нужно к новому году оформить сайты. Всего 2 сайта принадлежащих одной компании. 2. Сделать баннер для сайта. Баннер будет информационного ...