Дизайн сайта группы психологов

$100
Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок288 просмотров
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Добрый день господа фрилансеры!

Итак, нам нужен сайт группы психологов, пока что дизайн. Ориентир бюджета - 100 вмз, однако торг уместен.

Что нравится заказчику - спокойная бело-серо-бежевая гамма. Впечатление от сайта должно быть успокаивающее и внушающее доверие, он должен быть неброский, но серьезный.

По содержанию (карте) сайт будет аналогичен http://www.drpsy.ru/

Сайты которые нравятся заказчику:

http://www.arthistory.ru/index.htm

http://step-up.org/

http://lie2me.ru/news/2009-10-27-163

http://bzmaster.com.ua

Что пишет заказчик:

информации будет больше, будут добавлены книги, видеоролики, on-line тестирование. Внешне сайт нужен презентабельный, но без излишней помпы, замедляющей загрузку, цвета и оформление должны НЕ раздражать. Сайт объединит информацию о специалистах из нескольких регионов, база данных будет постоянно пополняться. Возможно размещение рекламы.

Планируемое доменное имя - PsyMD.com.ua

Итак, господа, жду ваших предложений, с конкретными ССЫЛКАМ на аналогичные ресурсы которые вы разрабатывали.

С уважением, Константин

Дизайн сайта
14 лет назад
chakki-chakki
Константин 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
YLLLka
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$100
5 дней
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