Дизайн сайта группы психологов

Есть не сколько заданий для дизайнеров, задания не пыльные и не сложные, но нужно приятное исполнение. 1. Нужно к новому году оформить сайты. Всего 2 сайта принадлежащих одной компании. 2. Сделать баннер для сайта. Баннер будет информационного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день господа фрилансеры!
Итак, нам нужен сайт группы психологов, пока что дизайн. Ориентир бюджета - 100 вмз, однако торг уместен.
Что нравится заказчику - спокойная бело-серо-бежевая гамма. Впечатление от сайта должно быть успокаивающее и внушающее доверие, он должен быть неброский, но серьезный.
По содержанию (карте) сайт будет аналогичен http://www.drpsy.ru/
Сайты которые нравятся заказчику:
http://www.arthistory.ru/index.htm
http://lie2me.ru/news/2009-10-27-163
Что пишет заказчик:
информации будет больше, будут добавлены книги, видеоролики, on-line тестирование. Внешне сайт нужен презентабельный, но без излишней помпы, замедляющей загрузку, цвета и оформление должны НЕ раздражать. Сайт объединит информацию о специалистах из нескольких регионов, база данных будет постоянно пополняться. Возможно размещение рекламы.
Планируемое доменное имя - PsyMD.com.ua
Итак, господа, жду ваших предложений, с конкретными ССЫЛКАМ на аналогичные ресурсы которые вы разрабатывали.
С уважением, Константин
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