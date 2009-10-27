Нужно профессионально оформить страницу для аукциона ebay в Германии для одного товара. Оформление должно быть весьма конкурентноспособным, конкуренты будут "приложены" в качестве примера :) Хотелось бы немного анимации во флэше + обработка двух или трёх фотографий. Желателен человек, кто уже делал нечто подобное.

За всё плачу 150 $,

Пишите, перезвоню.