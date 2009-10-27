Разработка нового дизайна для сайта

Есть не сколько заданий для дизайнеров, задания не пыльные и не сложные, но нужно приятное исполнение. 1. Нужно к новому году оформить сайты. Всего 2 сайта принадлежащих одной компании. 2. Сделать баннер для сайта. Баннер будет информационного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать новый дизайн для сайта
Сайт должен быть:
1. функционален
2. прост
3. интуитивно понятен
4. максимум три цвета (кроме случая редкостной дизайнерской находки)
5. на каждой странице тематическая картинка отражающая суть страницы (например на странице "Фотоотчеты" - картинка фотоаппарата, а на странице "Адреса работ" - карта Украины )
6. на заглавной странице должна быть реализована некая оригинальная идея отражающая (не в лоб) направление деятельности предприятия (изображение полок супермаркетов - дурной тон)
7. Направление идей для заглавной страницы см. во вложении
8. То что есть сейчас: www.merchik.com.ua - образец плохого дизайна.
9. Предпочтительный тон "Кофе с молоком"
10. Объекты должны содержать тень
11. Очень приветствуются оригинальные (неожиданные) решения.
12. Файлы картинок использованных на сайте (в высоком разрешении!) передаются заказчику для последующего использования в полиграфических решениях
полный список разделов, которые будут присутствовать в ближайшее время (в данный момент в процессе тестирования)
- Главная
- Адреса работ
- Заказы
- Фотоотчеты
- Результаты
- Контакты
- Работа
расчитывать нужно на резиновую верстку, т.к. в некоторых разделах возможны таблицы с большим количеством данных по горизонтали
предполагается дальнейшее сотрудничество по мере развития проекта
предпочтение отдаётся исполнителям из Украины (желательно - Киев)
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