Разработка нового дизайна для сайта

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Необходимо разработать новый дизайн для сайта

Сайт должен быть:

1. функционален

2. прост

3. интуитивно понятен

4. максимум три цвета (кроме случая редкостной дизайнерской находки)

5. на каждой странице тематическая картинка отражающая суть страницы (например на странице "Фотоотчеты" - картинка фотоаппарата, а на странице "Адреса работ" - карта Украины )

6. на заглавной странице должна быть реализована некая оригинальная идея отражающая (не в лоб) направление деятельности предприятия (изображение полок супермаркетов - дурной тон)

7. Направление идей для заглавной страницы см. во вложении

8. То что есть сейчас: www.merchik.com.ua - образец плохого дизайна.

9. Предпочтительный тон "Кофе с молоком"

10. Объекты должны содержать тень

11. Очень приветствуются оригинальные (неожиданные) решения.

12. Файлы картинок использованных на сайте (в высоком разрешении!) передаются заказчику для последующего использования в полиграфических решениях

полный список разделов, которые будут присутствовать в ближайшее время (в данный момент в процессе тестирования)

- Главная

- Адреса работ

- Заказы

- Фотоотчеты

- Результаты

- Контакты

- Работа

расчитывать нужно на резиновую верстку, т.к. в некоторых разделах возможны таблицы с большим количеством данных по горизонтали

предполагается дальнейшее сотрудничество по мере развития проекта

предпочтение отдаётся исполнителям из Украины (желательно - Киев)