Дизайн + верстка = шаблон

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки225 просмотров
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Шаблон DLE

1 - 50 долл. так как ничего экстраординарного не требуется,кроме классной шапки ( долл 10 добавлю за креативность идеи общей композиции,а может и не добавлю )

2 - Ваше портофолио не имеет никакого значения.Важна реальная работа.Нарисовал - показал - купил.

3 - Убогое исполнение - мимо.

4 - Предлагающие только дизайн - мимо

5 - Никакой предоплаты,вы мне работу,я вам деньги.

6 - Студии,распределяющие з/п вплоть до уборщиц - мимо

7 - Срок 3 дня.

14 лет назад
jeans
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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