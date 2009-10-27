Разработать дизайн для социальной сети

$450
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать дизайн сайта для европейского общества определенной тематики.

Подробности сообщу кандидату.

Оставляйте ваши заявления, выберем нужного исполнителя.

14 лет назад
S-star
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
argented
Дизайн 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$450
15 дней
  • Похожие заказы

  • Разработка нового дизайна для сайта

    Необходимо разработать новый дизайн для сайта Сайт должен быть: 1. функционален 2. прост 3. интуитивно понятен 4. максимум три цвета (кроме случая редкостной дизайнерской находки) 5. на каждой странице тематическая картинка отражающая суть страницы (например на странице "Фотоотчеты" - картинка фотоаппарата, ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа для дизайнера

    Есть не сколько заданий для дизайнеров, задания не пыльные и не сложные, но нужно приятное исполнение. 1. Нужно к новому году оформить сайты. Всего 2 сайта принадлежащих одной компании. 2. Сделать баннер для сайта. Баннер будет информационного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка = шаблон

    Шаблон DLE 1 - 50 долл. так как ничего экстраординарного не требуется,кроме классной шапки ( долл 10 добавлю за креативность идеи общей композиции,а может и не добавлю ) 2 - Ваше портофолио не имеет никакого значения.Важна ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оформить страницу для аукциона ebay

    $150

    Нужно профессионально оформить страницу для аукциона ebay в Германии для одного товара. Оформление должно быть весьма конкурентноспособным, конкуренты будут "приложены" в качестве примера :) Хотелось бы немного анимации во флэше + обработка двух ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта по продаже красной икры.

    $200

    Сделать дизайн для сайта по доставке красной икры в Москве, переварив то, что вы видите на картинке. В шапке сделать силуэт кремля из икринок. На страницах отшарпить и пристроить узнаваемые образы с икрой: бутербродик, вазочку икорную ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта группы психологов

    $100

    Добрый день господа фрилансеры! Итак, нам нужен сайт группы психологов, пока что дизайн. Ориентир бюджета - 100 вмз, однако торг уместен. Что нравится заказчику - спокойная бело-серо-бежевая гамма. Впечатление от сайта должно быть успокаивающее и внушающее доверие, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта с информационными материалами

    Добрый день! Мы решили сделать сайт с ознакомительными материалами по сексуальным отклонениям и смежной с этим тематике. Ресурс будет иметь информационную направленность, т.е. мы не собираемся размещать там материалы эротического и тем более порнографического характера. Что-то ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн страницы

    $100

    Нужно создать новый дизайн одной страницы сайта(пример:http://plitkoff.ru/?brend=italon&amp;col=code)Все остальные страницы генерируются на основании единого шаблона. Требования к стилю: 1.В теплых тонах, минимализм, элегантность , лаконичность. 2.Чтобы просматривалась тематика сайта(керамогранит, деревянные напольные покрытия)

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    14 лет назад