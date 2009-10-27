Разработать дизайн для социальной сети

Необходимо разработать новый дизайн для сайта Сайт должен быть: 1. функционален 2. прост 3. интуитивно понятен 4. максимум три цвета (кроме случая редкостной дизайнерской находки) 5. на каждой странице тематическая картинка отражающая суть страницы (например на странице "Фотоотчеты" - картинка фотоаппарата, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать дизайн сайта для европейского общества определенной тематики.
Подробности сообщу кандидату.
Оставляйте ваши заявления, выберем нужного исполнителя.
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