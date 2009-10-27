Шаблон DLE

$100
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки233 просмотра
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Закажу шаблон DLE полностью готовый к установке,тема – компьютерная графика.Не варез.Онлайн информационный журнал .Три колонки.Солидный ,серьезный внешний вид,с интересной и сложной шапкой отвечаюшей заявленой тематике.Большая просьба не переспрашивать по нескольку раз ТЗ и не напрашиваться в исполнители без предоставления чернового эскиза работы.

Строго

Качественно

Аккуратно

Красиво

Не перегруженый графикой.

Цветовая гамма – светлая,на Ваше усмотрение.

Верстка - валидная ,кроссбраузерная

До 70 $ , без предоплаты,Сервис безопасного проведения сделок

Возможны дополнения к оплате в виде: интеграции в движок модулей,а также создания дополнительных модулей.Подробнее в личке.

Рассматриваются только серьезные,дельные предложения.

14 лет назад
designstyle
Style Design 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
hatress
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня
Данный заказчик сутки морочит голову не желая сделать выбранным исполнителем. После ювелирно оговоренного плана работ крайне неохотно соглашается выбрать. Договор состоял в том, что за 2 дня учитывая ТЗ будет выполнен макет, который в итоге будет доработан или изменён если заказчику что -то не подойдёт. В итоге, просмотрев работу заказчик мгновенно отказался как оплачивать, так и изменять/дорабатывать макет. Скрин ТЗ присланного в приват : http://work.halfer.net/screen_1.jpg Скрин плана работы: http://work.halfer.net/screen_2.jpg Выполненный макет, от которого заказчик забыв о договоре решил отказаться без возможности его доработки и доведения до нужной заказчику кондиции: http://www.weblancer.net/users/hatress/portfolio/766949.html#item Хочу заметить: 1. Структура сайта соответствует ТЗ 2. "карандаш,кисть,краски,палитры,бумажный самолет на взлете из чертежа интерфейсов графических пакетов - что именно , решайте самостоятельно" - сделано соответственно ТЗ. Но теперь заказчик считает данные элементы не солидными. 3."Внешний вид должен всем своим видом указывать на заданную тематику сайта" - соответствует. 4. "Несколько примеров нравящихся дизайнов - ps-da.net , sealagoon.ru" За основу брался пример понравившегося заказчику сайта ps-ds.net Ошибка была и за мной, не учла момент с внедрением красного цвета в макет, готова была исправить. Сотрудничество с данным человеком - трата времени и сил. А быть выбранным исполнителем не гарантирует Вам ровным счётом ничего.
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