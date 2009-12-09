Дизайн сайта

$35
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок354 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Макет нужен к пятнице (завтра, в первой половине дня). Бюджет - 1000 рублей.

ТЗ:

ООО "ФАРАОН" - агентство недвижимости

Оформление сайта в стиле Древнего Египта. Внешний вид сайта - в виде развёрнутого старого папируса.

1. Цветовая гамма - золото, бронза, песочный.

2. "Шапка" -

В левом углу - флэш, вращающиеся египетские пирамиды. Можно разместить сфинкса на переднем плане.

В правом углу: Наш адрес - пр. Каменноостровский, 26-28, офис 85

e-mail: [email protected]

tel.9854448 и (812)7159982

3. "Кнопки" - главная, аренда, покупка-продажа, доверительное управление, в помощь клиенту, наши агенты, дополнительные услуги.

Кнопки расположить горизонтально под "шапкой"

По главной странице:

1.Слева в колонку кнопки - "ПОИСК", ниже "ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ", ниже "НАЙТИ"

2.Справа -кнопка "ФОТОГАЛЕРЕЯ"

3. По центру - кнопка "АКЦИЯ" , ниже - текст о компании

Дизайн сайта
14 лет назад
terriferri
Ирина 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
socialist
Артем 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
54 отзыва(-3)
14 лет назад
$35
1 день
Сделал отличный дизайн, учел все до последнего пожелания заказчика. Очень хороший специалист, рекомендую.
Сделал работу, получил оплату. Без бзиков как у большинства заказчиков, что не может не радовать
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