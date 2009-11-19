Доработать готовый дизайн

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок217 просмотров
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Есть сайт http://angelkids.ru/, нужно полностью скопировать дизайн и цветовое решение, переделав только шапку (изменить изображения детей и логотип Angel Kids). Убрать из шапки регистрацию, она вообще не нужна.

Бюджет - 500 рублей.

Срок - сегодня до 18.00 по Мск.

14 лет назад
terriferri
Ирина 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-1)
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