Доработать готовый дизайн

Добрый день, нужно разработать дизайн-макет. в приложении тех задание. К отклику не забудьте пожалуйста приложить ссылку на ваши работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://angelkids.ru/, нужно полностью скопировать дизайн и цветовое решение, переделав только шапку (изменить изображения детей и логотип Angel Kids). Убрать из шапки регистрацию, она вообще не нужна.
Бюджет - 500 рублей.
Срок - сегодня до 18.00 по Мск.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт14 лет назад
Срочно нужен шаблон под Php -fusion 7 на тему кошек. http://www.archicass.com/ Пример по этой ссылке. Пишите мне в личку как быстро сможете сделать и цену в WMR Или сайт на HTML где просто добавить инфу о кошках и ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется дизайн + верстка на вордпресс либо джумглу (возможен и html, но это если исполнитель будет очень убедителен) Категория сайта: Машиностроение Исполнение: Неделя Работа -> Деньги, Соответственно некачественная работа не оплачивается. Подробности обсудим по ходу.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $150
Если проект будет сделан хорошо, то дальше буду привлекать на постоянной основе по дизайну для развития ресурса _____________________________________________ ____ Проект некоммерческий Сайт про Шведские шахматы (игра 2 на 2 человека) Срок – 1-2 дня Двиг – Joomla (программист есть) ДАМ ФОТО ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Потеряна (надеюсь временно) связь с прошлым дизайнером. Есть необходимо доработать несколько моментов в уже созданном готовом дизайне - http://domkino.su/diz.jpg. Формат PSD. Сейчас этот дизайн находится в предподготовке к верстке, я дам контакты верстальщика (с веблансера) он пояснит, ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеется готовый дизайн. Задача чуток переделать его. Все подробности в личку. Срок и цену указываете сами после обсуждения ТЗ. Кандидат должен уметь ставить сайты на joomla, понимать начинку джумлы. Возможно надо будет переверстать немного ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт. http://www.stenda.net/ киснет уже 2 или 3 года. Тематика широкоформатная печать, наружная реклама Нобходим дизайн и последующая верстка. Цена на дизайн отдельно, на верстку отдельно и сроки отдельноДизайн сайтов67 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Дизайн в стиле "Мини". Web2.0. Тематика - Автозапчасти. Дизайн должен быть простой, не перегружен графикой.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно нарисовать, сверстать и протестировать HTML-шаблон письма для рассылки пользователям веб-сервиса. Дизайн письма должен соответствовать дизайну сайта сервиса. Пример (не наш): http://www.web-view.net/Show/0XF3372CE7680BCDA4328CCD03021407BC88AADD26ABA2FB6E8CBFD3FE93BB1FDF.htm Базовые требования к верстке: http://www.mailchimp.com/articles/how_to_code_html_emails/ Задача срочная.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Недорогой дизайн для сайта. в корпоративных тонах. обычный сайт визитка. тематика - медицина. !!!!!! В АСЮ И ЛИЧКУ НЕ ЛОМИТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад