Доработать готовый дизайн

Есть сайт http://angelkids.ru/, нужно полностью скопировать дизайн и цветовое решение, переделав только шапку (изменить изображения детей и логотип Angel Kids). Убрать из шапки регистрацию, она вообще не нужна.

Бюджет - 500 рублей.

Срок - сегодня до 18.00 по Мск.