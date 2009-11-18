Креативно переделать дизайн шаблона сайта шахмат

$150
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок219 просмотров
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Если проект будет сделан хорошо, то дальше буду привлекать на постоянной основе по дизайну для развития ресурса

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Проект некоммерческий

Сайт про Шведские шахматы (игра 2 на 2 человека)

Срок – 1-2 дня

Двиг – Joomla (программист есть)

ДАМ ФОТО разные про игру, рисовать шахматы с нуля не надо!

Требуется

- ПЕРЕделать шаблон сайта про Шахматы или Сделать

- шаблон vbuletin форума тоже переделать

- в дизайне будет МИНИМУМ графики, а больше текста и цвета просто как на любом шахматном сайте

- должен быть вложен элемент ДУШИ, потому что это ЕДИНСТВЕННЫЙ проект по данной тематике

То есть мне не нужна КАРТИНКА в графическом редакторе:

1. я показываю шаблон

2. требуется перерисовать коллаж в шапке и низ

3. и skin форума vbulletin переделать, чтобы покрасивей было

4. если не понравится шаблон и найдете минусы, то предложите сами шаблон

ВЕРСТАТЬ НЕ НАДО с нуля

5. программист и кто будет прикручивать это все также имеется

Нужен простой, душевный креатив без наворотов.

Пример: типа http://www.chesspro.ru/

Контаткты: тут, [email protected] либо 10842193.

14 лет назад
raskrutka-biz
Alexey Shindin 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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