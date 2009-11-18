Креативно переделать дизайн шаблона сайта шахмат

Необходимо разработать новый дизайн для сайта Сайт должен быть: 1. функционален 2. прост 3. интуитивно понятен 4. максимум три цвета (кроме случая редкостной дизайнерской находки) 5. на каждой странице тематическая картинка отражающая суть страницы (например на странице "Фотоотчеты" - картинка фотоаппарата, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если проект будет сделан хорошо, то дальше буду привлекать на постоянной основе по дизайну для развития ресурса
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Проект некоммерческий
Сайт про Шведские шахматы (игра 2 на 2 человека)
Срок – 1-2 дня
Двиг – Joomla (программист есть)
ДАМ ФОТО разные про игру, рисовать шахматы с нуля не надо!
Требуется
- ПЕРЕделать шаблон сайта про Шахматы или Сделать
- шаблон vbuletin форума тоже переделать
- в дизайне будет МИНИМУМ графики, а больше текста и цвета просто как на любом шахматном сайте
- должен быть вложен элемент ДУШИ, потому что это ЕДИНСТВЕННЫЙ проект по данной тематике
То есть мне не нужна КАРТИНКА в графическом редакторе:
1. я показываю шаблон
2. требуется перерисовать коллаж в шапке и низ
3. и skin форума vbulletin переделать, чтобы покрасивей было
4. если не понравится шаблон и найдете минусы, то предложите сами шаблон
ВЕРСТАТЬ НЕ НАДО с нуля
5. программист и кто будет прикручивать это все также имеется
Нужен простой, душевный креатив без наворотов.
Пример: типа http://www.chesspro.ru/
Контаткты: тут, [email protected] либо 10842193.
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