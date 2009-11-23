Сайт. web прайс-лист

Дизайн сайтовЗавершен28 заявок425 просмотров
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ЭКОНОМ. прайс-лист с 15 моделями сотовых телефонов их описанием и стоимостью. контактом. и 4-5 файлов для скачивания на основной странице.

разместить на бесплатном хостинге. дизайн не важен.

цена\срок

14 лет назад
diosr
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sbojchuk
Ярослав 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$15
2 дня
Все как надо - дешево и качественно!
Все отлично. Четкое ТЗ, ничего лишнего! Рекомендую роботать с етим человеком.
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