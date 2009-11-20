Поменять шапку для сайта частной школы

Обявляется тендер на изготовление трех дизайнов для сайта фирмы занимающейся логистикой. Претентеднт желательно должен знать флеш технологии для последующего изготовления флеш анимации. После просмотра черновых вариантов, выбирается исполнитель, обговаривается цена выполнения, делается предоплата 40% (остальные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - http://www.nouclassika.ucoz.ru/
пока не бесплатном,позже когда будет готов - перенесем
Задание :
Шапка нужна на всю длину сайта!!!
1. В существующей шапке ОСТАВИТЬ рисунок (книги,яблоко,циркуль..),но УБРАТЬ надпись "Back to School"
2. в шапке сдвинуть отредактированный рисунок вправо
3. Слева от рисунка написать - Частная школа "Классика"
По возможности сохранить цветовую гамму шапки...серый слева постепенно переходит в черный
Ну вот вроде все)
Жду ваших цен и сроков
С уважением...
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