Нужно создать сайт на wordpress

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок193 просмотра
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Здравствуйте!

Интересует стоимость создания сайта по seo продвижению.

Вполне устроит wordpress, только дизайн уникальный (не шаблонный).

Нужно одна или две странички разного дизайна (главная и второго уровня), соответственно две цены.

Наполнение сайта хостинг и т. п. не нужно, только создание одной или двух страничек натянутых на wordpress.

Спасибо всем откликнувшимся..

Предпочтения:

белый текстовый фон

какой нить креативчик

div ы

WordPressСайт на WordPress
14 лет назад
maksim-sv
Максим 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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