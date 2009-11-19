sbojchuk

Ярослав sbojchuk

 
33 годаУкраина/Ивано-Франковск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
PHP + MYSQL + AJAX

Web программирование: PHP(Zend Framework, Smarty), Java Script(AJAX), HTML(xHTML), CSS, XML, JSON

Web движки: Drupal, Joomla, LiveStreet

Базы данных: MySQL (MySQLi), PostgreSQL, SQLite, MS Access.

Языки программирования: Java (QT-Jambi), C\C++, Delphi (Pascal), GAS (GNU Assembler AT&T syntax), Python

PHPPythonMySQLPostgreSQLHTMLCSSJoomlaDelphiDrupalAjaxSQLiteJava
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Отзывы заказчиков
Vitkus
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Удалить ссылку с шаблона
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Corsar821
Yaroslav Tesl 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Новосной сайт RSS потоков
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
diosr
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Сайт. web прайс-лист
Все как надо - дешево и качественно!
Все отлично. Четкое ТЗ, ничего лишнего! Рекомендую роботать с етим человеком.
Ответный отзыв
dimakz
38 летКанада
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Сайт с заполнением данных
Работа выполнена, порадовало - скорость выполнения, замечаний по сайту нету, все устраивает, спасибо
Спасибо за работу! С оплатой все супер. Рекомендую!:)
Ответный отзыв
allatone
Мир 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
$5
10 баллов
14 лет назад
Написать регулярное выражение на php
Огромное спасибо! Очень помог подсказав верное решение!