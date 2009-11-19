PHP + MYSQL + AJAX
Web программирование: PHP(Zend Framework, Smarty), Java Script(AJAX), HTML(xHTML), CSS, XML, JSON
Web движки: Drupal, Joomla, LiveStreet
Базы данных: MySQL (MySQLi), PostgreSQL, SQLite, MS Access.
Языки программирования: Java (QT-Jambi), C\C++, Delphi (Pascal), GAS (GNU Assembler AT&T syntax), Python
Портфолио
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