Редизайн сайта (только дизайн без верстки)

Требуется сделать редизайн сайта http://abitato.ru (сайт о недвижимости в Хорватии).

На выходе мне нужен psd-файл с дизайном главной страницы, отдельно логотип и фавикон, верстаю сам.

Главное - идея, не важно, что конкретно написано на кнопках или в текстах.

Главная цель редизайна - повысить информативность главной страницы. К примеру, сейчас на главной не выводятся свежие статьи, а они должны быть.

Я хочу, чтобы будущая главная страница содержала примерно столько информации, сколько выводится на моем другом проекте - http://nordhome.ru.

Блоки, которые должны быть на главной:

- форма поиска (с теми селектами, что сейчас)

- вертикальный блок директа

- 2-3 новых или специальных предложений недвижимости

- Приветственный текст

- Выделенные заголовки главных общих статей (типа "Почему в Хорватии","Регионы и цены","Порядок приобретения недвижимости" итд)

- 2-3 последние статьи

- Естественно, блок(и) меню - в меню типы объектов, можно регионы Хорватии, темы статей. Можно что-то оформить в виде тегового облака (скажем, у меня есть разные количества объектов разных типов, в зависимости от этого менять размер шрифта) (это вовсе не обязательно, можно обычное меню!!).

+ можете добавить блок с колонкой новостей, можете не делать.

Допускается флеш, к примеру, маленькая интерактивная карта Хорватии в шапке или где-то еще. При этом сам ролик делать не нужно, Нужен только типа скриншот + объяснить идею.

Требования к дизайну:

- Фиксированная ширина, 1000px, расположение по центру (учесть цвет полей).

- Блок яндекс директа на самом видном месте в первой четверти экрана. Возможно, самым удачным является расположение как на других наших проектах (http://nordhome.ru, http://findjob.ru, http://directrix.ru) - в три колонки, в левой меню, затем реклама, остальное контент.

- Надписи на всех кнопках и во всех меню текстом (не картинки, учесть - сказать шрифт)

- в текстах светлый фон, темный текст

О логотипе: в принципе, мне нравится то трехцветное окошко, которое сейчас (это окошко, если кто-то не понял:)).

Если есть идеи нового логотипа - очень хорошо. Если нет - нужно сделать что-то со старым. Типа округлить и сделать веб-два-нольней.

Если в логотипе присутствует слоган (сейчас это "с видом на море"), нужен английский вариант (сайт двуязычный).

Некоторые работы в направлении редизайна уже велись, в первом прилагаемом файле - то, что прислал дизайнер.

Я пытался из этого сделать что-то, что бы меня устроило, но не очень успешно. Результат во втором файле.

Думаю, что неудачны зеленый цвет шапки и шрифт, которым набрано слово "abitato" в логотипе.