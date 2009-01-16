Нужен шаблон для DLE 7.3 и одна страница на Flash

Нужен шаблон для движка DLE 7.3 и отдельную страницу на Flash

Страница на флеше - нужна страница на которой будет изаброжон поезд, перед ним будут изображены калоны кирпичные, каждая колона будет кнопкой с ссылкой на раздел в сайте. в верху будет крутится и сиять логотип.

Шаблон, шаблон должен быть в таком же стиле как и страница на флеше.

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