max1055

Максим max1055

 
38 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оповещение по смс

    $50

    Здравствуйте! Нуждаюсь в модуле смс оповещений для версии движка opencart 1.5.4.1 (сборка MaxyStore) Нужен модуль который будет работать с этим сайтом sms-fly.com Что нужно от модуля. При заказе клиент получает уведомление на телефон. Текст сообщения редактируется в ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт для учета долгов.

    Ничего сложного в принцыпе нет нужно сделать сайт в котором только есть добавить клиента редактировать или удалить клиента. история по выбраному клиенту. при выборе карточки клиента нужно только возможность приплюсовать суму и отминусовать суму. это ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен скрипт в виде сайта по учету долгов.

    Ничего сложного в принцыпе нет нужно сделать сайт в котором только есть добавить клиента редактировать или удалить клиента. история по выбраному клиенту. при выборе карточки клиента нужно только возможность приплюсовать суму и отминусовать суму. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен шаблон для DLE на тему тур.база.

    Нужен шаблон на DLE. Тематика: тур база. Нужно что бы было строго и красочно, и в тоже время не напрягало. Условия: нужно три картинки "мол главная страница сайта" из этих трех выберется одна, и из нее будет делаться шаблон ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен шаблон для DLE 7.3 и одна страница на Flash

    $100

    Нужен шаблон для движка DLE 7.3 и отдельную страницу на Flash Страница на флеше - нужна страница на которой будет изаброжон поезд, перед ним будут изображены калоны кирпичные, каждая колона будет кнопкой с ссылкой на раздел ...

    FlashDLE
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Шаблон я DLE 7.3

    $100

    Всем привет! нужен дизайнер для создания шаблона для DLE 7.3. Знание Flash обязательное! Проживание в Одессе Обязательное. Звоните на моб. +380979253247 или на ICQ 335015553

    FlashDLE
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Придумать фирменый стиль и сделать шаб для DLE
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать
Работу сделал очень быстро и хорошо. Работаю с ним не в первый раз. Всегда очень доволен конечным итогом. Советую всем.
Ответный отзыв
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Нужен шаблон для DLE на тему тур.база.
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать
Эдик молодец. Работаю с ним не в первый раз, делает все вовремя и хорошо, и что самое главное не дорого ))) Последний заказ сделал быстрее сроков. за что ему большой +
Ответный отзыв
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Нужен шаблон для DLE 7.3 и одна страница на Flash
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать
Умница паренек! Респект и уважуха. Очень доволен быстротой работы.
Ответный отзыв
brainlocker
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Скрипт для учета долгов.
Максим, спасибо, было очень приятно с вами работать. Задание сформулировал чётко и понятно, оплатил своевременно, в общении был вежлив и приятен, к процессу относился терпеливо. Рекомендую к сотрудничеству всем исполнителям.
Очень доволен Сергеем. Сделал все как было в ТЗ один в один. + во время работы у меня появлялись безумные идеи и доработки которые Сергей сделал без проблем. Очень доволен конечным результатом.ъ Не раз еще обращусь и другим совету!!!
Ответный отзыв