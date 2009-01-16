Здравствуйте! Нуждаюсь в модуле смс оповещений для версии движка opencart 1.5.4.1 (сборка MaxyStore) Нужен модуль который будет работать с этим сайтом sms-fly.com Что нужно от модуля. При заказе клиент получает уведомление на телефон. Текст сообщения редактируется в ...
- $50Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ничего сложного в принцыпе нет нужно сделать сайт в котором только есть добавить клиента редактировать или удалить клиента. история по выбраному клиенту. при выборе карточки клиента нужно только возможность приплюсовать суму и отминусовать суму. это ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ничего сложного в принцыпе нет нужно сделать сайт в котором только есть добавить клиента редактировать или удалить клиента. история по выбраному клиенту. при выборе карточки клиента нужно только возможность приплюсовать суму и отминусовать суму. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен шаблон на DLE. Тематика: тур база. Нужно что бы было строго и красочно, и в тоже время не напрягало. Условия: нужно три картинки "мол главная страница сайта" из этих трех выберется одна, и из нее будет делаться шаблон ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужно придумать корпоративный стиль, и сделать шаблон для DLE. Все это делается для веб студииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Нужен шаблон для движка DLE 7.3 и отдельную страницу на Flash Страница на флеше - нужна страница на которой будет изаброжон поезд, перед ним будут изображены калоны кирпичные, каждая колона будет кнопкой с ссылкой на раздел ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $100
Всем привет! нужен дизайнер для создания шаблона для DLE 7.3. Знание Flash обязательное! Проживание в Одессе Обязательное. Звоните на моб. +380979253247 или на ICQ 335015553Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен шаблон под DLE на тему Гарри Поттера Стучите в аську 335015553 КокурсДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад