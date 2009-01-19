DLE. Изменение вывода новостей.

Требуется скрипт для DLE Задачи скрипта: -есть допустим сайт http://myname.ru , хочу что бы была локализация, то есть перевод автоматический под укр, инглисш, спаин, французкий То есть по ИД определяется и переносит клиента(пользователя) на нужный язык -для этого нужно, ...