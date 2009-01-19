Написать панель для клиентов

Нужно написать панель для клеинтов, в которую они могут зайти, посмотреть в режиме реального времени свои позиции в поисковиах, также скачать счет на оплату, посмотреть и скачать предыдущие счета, акты и договор.

Также вкладка контекстная реклама, где тоже можно скачать отчеты, акты, счета. Также скрипт должен им напоминать (отправлять на почту), что мол осталось столько то дней до оплаты и счет в приложении. Возможно какой то дополнительный функционал. Это примерная накидка тз вкратце. Подробное ТЗ скину выбранному исполнителю. Язык написания php + AJAX .все это надо интегрировать в umi-cms. Интересует стоимость и срок. Желательно исполнитель из Москвы с оплатой по безналу, но другие варианты тоже рассматриваются. Будем созваниваться и обсуждать. Будет требоваться поддержка скрипта (редактирование, добавление доп функций иногда)

Предложения пишите тут - срок, цена и примеры работ по программингу (остальное будет игнорироваться). Цены я примерно знаю, так что заломить не получится )).