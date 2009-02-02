HTML+Javascript форма предварительной записи

Привет. Есть FLV плеер (самый обычный, их валом в Инете на всех сайтах где видео онлайн можно смотреть), так вот нада доработать, так что б внизу и вверху были черные полоски (типа как на широкоэкранном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть организация, оказывающая услуги населению по предварительной записи. Например, стоматология. Обычно клиент звонит по телефону и говорит, что он хочет записаться на прием, а администратор его записывает. Потом клиент приходит в назначенное время и получает свою услугу. Надо сделать так, чтобы клиент мог записаться самостоятельно через интернет.
В организации есть сервер с той самой базой данных, в которую администратор записывает клиентов. Сервер умеет отвечать на http-запросы, выдавая данные из базы в формате xml. Сервер разрабатывать не надо, он уже есть и исправно выдает результаты. Разрабатываемая форма должна обращаться к серверу за данными, например за списком услуг или за временем, которое свободно, получать эти данные в xml, форматировать в html, предлагать пользователю выбрать, и отсылать введенные данные на сервер.
ПЕРВАЯ ФОРМА - "Запись"
1. Получаем с сервера список услуг
2. Пользователь выбирает услугу
3. Получаем с сервера список сотрудников, оказывающих эту услугу
4. Пользователь выбирает сотрудника, либо указывает, что ему все равно кто
5. Получаем с сервера список дат, на которые можно записаться к выбранному сотруднику на выбранную услугу
6. Пользователь выбирает дату
7. Получаем с сервера свободное время, указывая в запросе дату, сотрудника и услугу
8. Пользователь выбирает свободное время, на которое хочет записаться
9. Пользователь вводит на выбор:
9.1. Фио и номер телефона (для новых клиентов)
либо
9.2. Клиентский номер и пароль (для постоянных клиентов)
10. Отсылаем на сервер данные из формы, получаем подтверждение (либо отлуп если пароль неправильный)
11. Благодарим пользователя, выводим текстом "вы записаны тогда-то туда-то".
Образец xml для дат, на которые можно записаться:
19.01.200920.01.2009
Для услуг:
1СтоматологияВырывание зуба201002СтоматологияОтбеливание зуба10503РентгенРентген круговой10250
Остальные xml такие же.
ВТОРАЯ ФОРМА - "Личный кабинет"
1. Пользователь вводит клиентский номер и пароль.
2. Получаем с сервера информацию о его предварительной записи и выводим на страницу в виде таблицы.
3. Получаем с сервера информацию о его балансе и выводим на страницу.
4. Если сервер вернул баланс, значит пароль верный. Если пароль неверный, сообщаем об этом пользователю.
Результатом разработки должен являться
1) Два HTML файла (по одному для каждой формы) и один или несколько JS файлов. Можно использовать JQuery с плагинами.
2) Заглушка на любом языке (например скрипт на php), которая будет косить под описанный сервер и выдавать xml по приведенному выше образцу. Исключительно для тестирования.
Формы будут лежать на хостинге рядом с сайтом организации, а не на том же сервере.
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