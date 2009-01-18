FLV player маленькая доработка

Привет. Есть FLV плеер (самый обычный, их валом в Инете на всех сайтах где видео онлайн можно смотреть), так вот нада доработать, так что б внизу и вверху были черные полоски (типа как на широкоэкранном фильме, который смтрим н обычном мониторе). Эти полоски не должны исчезать, они должны быть всегда.

Это можно так сказать скин на плеер, только простенький