PHP скрипт для Amiro.CMS

Нужно расширить функционал на сайте с Amiro Free (www.amiro.ru) с помощью php.

Скрипт стандартный – загрузка файлов на сервер. Необходимо прикрутить его с помощью мастера установки надстроек, если нет других способов (это не принципиально). Установка надстройки на Amiro http://manual.amiro.ru/doc/integracija-storonnih-modulej-nadstrojki/

Позже будут еще задачи.