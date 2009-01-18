PHP скрипт для Amiro.CMS

Нужен модуль (скрипт) для форума phpbb 2.Смс оплата за регистрацию.Нужно будет прикрутить к биллингу smsrent.ru или smsdostup.ru или mobilcent.com .Чтоб пользователь перед тем как зарегистрировался отправил сначала смс.А потом смог зарегиться.Пишите сколько это будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно расширить функционал на сайте с Amiro Free (www.amiro.ru) с помощью php.
Скрипт стандартный – загрузка файлов на сервер. Необходимо прикрутить его с помощью мастера установки надстроек, если нет других способов (это не принципиально). Установка надстройки на Amiro http://manual.amiro.ru/doc/integracija-storonnih-modulej-nadstrojki/
Позже будут еще задачи.
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