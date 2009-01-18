Необходимо доработать магазин электроники на Shop script. 1. Фильтр по характеристикам 2. Вывод списка товаров в конечной подкатегории (прямо в меню категорий - список названий товаров в подкатегории) 3. Прикрутить капчу на формы (4 формы) 4. Вывести ...
Сделать так, чтобы программа сворачивалась в трей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем Добрый день!
мне требуется сделать так, чтобы программа сворачивалася в трей!
Связь по ICQ 356342345
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