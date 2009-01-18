Создать статические страницы

Нужно создать модуль статические страницы для движка Друпал.

Статические страницы такие как на DLE

Сейчас такой функции нет на ukr - firma . com

Нужно сделать так чтоб через админку я мог делать пустые стат странички. Т.е шапка остается и правая колонка тоже, левая не должны быть видна, и вот все это свободное место пустое и вот через админку я уже добавляю описание, чтоб обязательно работало html

Я эти стат странички буду использовать к примеру для описания О САЙТЕ или ПРАВИЛА или АКЦИИ и т.д.

Пишите ваши сроки и цены.

Обязательно умение работать с друпал.