Перенос сайта с UCOZ на Joomla 1.5

Необходимо написать дополнительный вывод новостей в движке DLE (сортировка по определенному параметру). Версия: 7.5 Подробнее - в ТЗ. Пожалуйста, высказывайте свои предложения только после ознакомления с ТЗ. Не пишите в приват, оставляйте предложения тут. А то я запутаюсь :)