Перенос сайта с UCOZ на Joomla 1.5

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Есть бекап сайта с Юкоза. Надо перенести:

1. Весь контент

2. Все комментарии, правильно привязанные к статьям.

3. Всех пользователей.

4. Все ссылки на файлы.

Все остальное – по возможности. Компонент комментариев обсудим и выберем в процессе.

Сайт довольно большой, юзеров – 60000, для примера. Бюджет обсуждается. Если докажете квалификацию – будет предоплата.

Joomla
15 лет назад
sonsay
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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