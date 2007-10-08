Установка модулей после обновления Datalife Engine

Нужен скрипт автоматического обмена PerfectMoney Liberty V-Money Pecunix и т.д Прримерно как superchange.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я обновлялся с 6.5 до 7.5, надо восстановить следующие доп.модули и хаки:
1. VIP ACCOUNTS http://4dle.ru/sel_mods/1147155554-v.i.p-serials-2.6.html (возможно есть более новые версии). Сделать так, чтобы уже созданные ключи остались рабочими.
2. Автолинкинг ссылок в доп.полях и комментариях (http://4dle.ru/2007/10/08/udobnoe_dobavlenie_bolshogo_kolva_ssylok.html). Но чтобы при этом не линковались ссылки для клипов с youtube.com (и других видеосервисов), потому что если ссылка для клипа линкуется - код клипа ломается и клип уже не показывается.
3. Доступ админа в админцентр управления юзером прямо из профиля юзера (возможно, это уже реализовано в 7.5 версии)
4. Вывод в topnews всех новостей кроме новостей из одного раздела.
5. Расширить форму добавления комментариев (личных сообщений и везде где встречается) по всей ширине дизайна.
6. Расширить "выпадающее окошко" смайликов при добавлении комментариев и отправке личных сообщений.
Всё это сделать в виде инструкций, а все изменения внесу в движок уже я сам.
Пожалуйста, только специалисты. Готов заплатить в 2 раза больше, только бы не общаться с новичками! Так же огромную роль играет именно корректные грамотные внесения изменений в код для корректной работы движка. Спасибо!
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