Установка модулей после обновления Datalife Engine

Я обновлялся с 6.5 до 7.5, надо восстановить следующие доп.модули и хаки:

1. VIP ACCOUNTS http://4dle.ru/sel_mods/1147155554-v.i.p-serials-2.6.html (возможно есть более новые версии). Сделать так, чтобы уже созданные ключи остались рабочими.

2. Автолинкинг ссылок в доп.полях и комментариях (http://4dle.ru/2007/10/08/udobnoe_dobavlenie_bolshogo_kolva_ssylok.html). Но чтобы при этом не линковались ссылки для клипов с youtube.com (и других видеосервисов), потому что если ссылка для клипа линкуется - код клипа ломается и клип уже не показывается.

3. Доступ админа в админцентр управления юзером прямо из профиля юзера (возможно, это уже реализовано в 7.5 версии)

4. Вывод в topnews всех новостей кроме новостей из одного раздела.

5. Расширить форму добавления комментариев (личных сообщений и везде где встречается) по всей ширине дизайна.

6. Расширить "выпадающее окошко" смайликов при добавлении комментариев и отправке личных сообщений.

Всё это сделать в виде инструкций, а все изменения внесу в движок уже я сам.

Пожалуйста, только специалисты. Готов заплатить в 2 раза больше, только бы не общаться с новичками! Так же огромную роль играет именно корректные грамотные внесения изменений в код для корректной работы движка. Спасибо!