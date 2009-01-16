Java скрипт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок124 просмотра
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Требуется написать java скрипт который выводит банер adsense или begun и когда кликают на ссыку этих банеров он должен убираться а на его месте вставать ссылка заданная мною

15 лет назад
R00We
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад