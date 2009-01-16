Roundcube mail привязанный к Joomla.

К Joomla привязан RoundCube mail.

Заходим на ящик через сайт - создаём новый мейл, отправляем его - всё в порядке.

Но если мы заходим уже в присланное письмо и нажимаем кнопку ответить, удаляем весь текст, пишем свой и отправляем адресату который пользуется Outlook,Thunderbird,Bat, вообщем всеми "стационарными" э-мейлами получает вот такую ахинею:

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=?UTF-8?Q?=D0=B0+=D0=B2=D0=BE=D0=BF=D1=80=D0=BE=D1=81=D1=8B=2E?=

X-PHP-Script: magnolica-shop.eu/index.php for 78.84.31.68

MIME-Version: 1.0

Date: Fri, 16 Jan 2009 23:55:21 +0200

From:

In-Reply-To:

References:

Message-ID:

X-Sender: [email protected]

User-Agent: Domain Webmail/0.1

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: 8bit

ff

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А если еще приложить файлы - то на thunderbird это выглядит так, что я боюсь это сюда выложить )

А тот же gmail,yahoo mail, yandex - получает просто буквы ff - то что и нужно получить.

В чём проблема? Первому кто скажет что делать - отзыв, шоколадка или пиво (по выбору) в виде wmz.