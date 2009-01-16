Roundcube mail привязанный к Joomla.

Нужно написание программы. которая будет брать данные из Exel и размещать их на сайте с движком WordPress, в программе должны быть поле входа для юзеров и админов. Данные (документ Exel) импортированные одним из юзеров на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К Joomla привязан RoundCube mail.
Заходим на ящик через сайт - создаём новый мейл, отправляем его - всё в порядке.
Но если мы заходим уже в присланное письмо и нажимаем кнопку ответить, удаляем весь текст, пишем свой и отправляем адресату который пользуется Outlook,Thunderbird,Bat, вообщем всеми "стационарными" э-мейлами получает вот такую ахинею:
--------------
=?UTF-8?Q?=D0=B0+=D0=B2=D0=BE=D0=BF=D1=80=D0=BE=D1=81=D1=8B=2E?=
X-PHP-Script: magnolica-shop.eu/index.php for 78.84.31.68
MIME-Version: 1.0
Date: Fri, 16 Jan 2009 23:55:21 +0200
From:
In-Reply-To:
References:
Message-ID:
X-Sender: [email protected]
User-Agent: Domain Webmail/0.1
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
ff
-----------------
А если еще приложить файлы - то на thunderbird это выглядит так, что я боюсь это сюда выложить )
А тот же gmail,yahoo mail, yandex - получает просто буквы ff - то что и нужно получить.
В чём проблема? Первому кто скажет что делать - отзыв, шоколадка или пиво (по выбору) в виде wmz.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $30
Приватный проект для pingw33n Исправить мелочи в проекте WR Time Tracker согласно спецификации в приложении.Завершен15 лет назад
Требуется решить ету проблему. В архиве xml файл и в текстовом документе actons script загрузки данных. Достаточно сказать как испраить. Выберу исполнителя по минимальному сроку и стоимости. Оплата по яндекс деньгам. Спасибо Kostiku и Stranniku ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно. Страница, на которой есть поле textarea, в это поле ввожу определенный HTML-код, под полем жму кнопочку "Предпросмотр" и на этой же странице ниже вижу результат - как будет выглядеть мой код без перегрузки страницы. Слушаю ...Завершен15 лет назад
Сервис контроля качества Платформа: PHP/Apache/MySQL Требуется: каркас сервиса, проверяющего качество кода. ТЗ – прилагается Функциональность: 1. Система аутентификации (с добавлением и правкой пользователей) 2. Проверка кода на соответствие стандартам кодирования компании (анализ текста) 3. Вывод статистических диаграмм и таблиц. 4. Количественый анализ кода ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть плагин для php-fusion "видео каталог" когда просматриваешь код страницы (исходный код страницы) видна прямая ссылка на видео файл. Пример кода : < script type='text/javascript'> var s1 = new SWFObject('flvplayer.swf','ply','450','368','9','#FFFFFF'); s1.addParam('allowfullscreen','true'); s1.addParam('allowscriptaccess','always'); s1.addParam('flashvars','file=Ссылка на видео файл&image=../../infusions/video_infusion/video/29.jpg'); s1.write('container'); < /script> Нужно как-то скрыть либо закодировать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Подробное ТЗ в прилагаемом файле. Прим.: первые отклики заставляют меня добавить следующее: Господа, если заказчик делает проект на Битриксе – это НЕ ОЗНАЧАЕТ, что он наивный обладатель миллионов $$ (хотя было бы неплохо). Это означает, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен каталог подбора шин и дисков по автомобилям в формате xls как здесь (точнее такой же) http://www.nakolesah.ru/select/tiresbyauto.aspx. Кто если возьмется прошу обрисовать сроки и стоимость. Спасибо всем с исполнителем я определился.Завершен15 лет назад
Нужен антилич для сокрытия ссылок для скачивания файлов за СМС-оплату. Человек заходит на страницу скачивания и видит ссылку "Скачать файл". Нажимает на неё и перед ним на аяксе всплывает окно с СМС-оплатой. Он отправляет СМС, получает код, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток, есть сайт www (Bakalei) Net Админку купили за 40 баксов shopcms она нас не устраивает! необходимо либо переделать, либо сменить на другую. Требуется: 1) добавить в админку "Цену за ед. товара" т.к. сейчас она забита в ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад