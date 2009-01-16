Социальная сеть на Битриксе

Подробное ТЗ в прилагаемом файле.

Прим.: первые отклики заставляют меня добавить следующее:

Господа, если заказчик делает проект на Битриксе – это НЕ ОЗНАЧАЕТ, что он наивный обладатель миллионов $$ (хотя было бы неплохо). Это означает, что Ваша работа заметно облегчиться, т.к. почти весь функционал уже реализован, а значит и стоимость работ должна быть как минимум не выше, чем в случаях с дешевыми или бесплатными движками.

Второе. Пожалуйста, не забывайте в Ваших откликах или ЛС предлагать цену. Сообщения без предложения цены услуги, вероятнее всего останутся без ответа.

Третье. Если Вы в ответе разобьете стоимость и затраты на определенные блоки, то мы сможем обосновано вести переговоры по цене, усекая объемы работы, там где это возможно и приводя цену заказчика и исполнителя к общему значению.

Четвертое. Дизайн готов, он нарисован (в духе facebook.com).

С удовольствием отвечу на вопросы и рассмотрю Ваши обоснованные предложения по цене.