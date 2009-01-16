Написать скрипт

Здравствуйте,есть сайт www (asyl) kz У Необходимо данный сайт поставить на Другую CMS (Сейчас стоит на очень не удобной) Плюс: 1,Разработать два вида авторизайии: платная и бесплатная.(например сделать что-то вроде (researh.asyl.kz) - там ...
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Требуется убрать рекламу с ucoz внизу страниц "Сайт управляется системой Ucoz" Обращдться уже с готовым решением в приват
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