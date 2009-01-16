Модернизировать flash-презентацию.

Нужно поменять информацию на главной странице сайта www.motochina.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется flash-презентация. В формате .swf и тоже самое в .exe Файлы по функционалу ничем не отличаются. Весят по 27 мегабайт. Исходников нет.
Необходимо:
1. Заменить тексты на русские (тексты есть)
2. Организовать подгрузку данных по запросу пользователя. Тоесть будущий модернизированный flash будет подгружать необходимые ресурсы (изображения, тексты, звук) по клику пользователя на ту или иную навигационную кнопку в презентации.
3. Создать проект .fla для возможности дальнейших модификаций.
Грубо говоря надо сделать копию 1 в 1 (по возможности) только с русскими текстами и подгрузкой по необходимости.
Файл можно скачать тут: www.kornoff.net/TEIJIN.rar (трафик 25+ мегабайт).
p.s. при декомпиляции теряется часть ресурсов, поэтому есть возможность где-то что-то делать не 1 в 1, но самое главное не терять смысл при модифицациях.
Жду ваших предложений. Внимание: стучать в контакты тем, кто изучил прилагаемый файл и провёл хотя бы минимальный анализ. Без этого разговора между нами не состоится. Спасибо.
Контакты:
ICQ: 315107506
Skype: pavelkornishev
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