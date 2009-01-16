Модернизировать flash-презентацию.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки283 просмотра
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Имеется flash-презентация. В формате .swf и тоже самое в .exe Файлы по функционалу ничем не отличаются. Весят по 27 мегабайт. Исходников нет.

Необходимо:

1. Заменить тексты на русские (тексты есть)

2. Организовать подгрузку данных по запросу пользователя. Тоесть будущий модернизированный flash будет подгружать необходимые ресурсы (изображения, тексты, звук) по клику пользователя на ту или иную навигационную кнопку в презентации.

3. Создать проект .fla для возможности дальнейших модификаций.

Грубо говоря надо сделать копию 1 в 1 (по возможности) только с русскими текстами и подгрузкой по необходимости.

Файл можно скачать тут: www.kornoff.net/TEIJIN.rar (трафик 25+ мегабайт).

p.s. при декомпиляции теряется часть ресурсов, поэтому есть возможность где-то что-то делать не 1 в 1, но самое главное не терять смысл при модифицациях.

Жду ваших предложений. Внимание: стучать в контакты тем, кто изучил прилагаемый файл и провёл хотя бы минимальный анализ. Без этого разговора между нами не состоится. Спасибо.

Контакты:

ICQ: 315107506

Skype: pavelkornishev

15 лет назад
free_korn
Павел 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Genom_76
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
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15 лет назад
$400
10 дней
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