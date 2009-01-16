Перенос сайта на собственный движок

Требуется сделать связку магазина на osCommerce с сайтом аукционов. Предоставляются исходники магазина, примеры аукционов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Имеется база данных oscommerce и дизайн
– Необходимо привязать к собственному движку(модифицированный на основе oscommerce)
Срок: 7 дней
Оплата: 4800 р.
Работа по договору
Просьба обращаться людям из РФ, строго имеющим опыт работы с oscommerce
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