Интересует создание интернет аукциона по типу скандинавского, требуется доработка функционала по наши требования, предложения рассматриваем до 25 января
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание: Интернет магазин букетов и аксессуаров к ним.
Основа: Есть дизайн, не сложный, есть каталог букетов.
Задача:
1. Выбрать бесплатную CMS для магазина
2. Сверстать макет
3. Настроить систему приема и обработки заказа, сортировки товаров по категориям и ценам, поиска
4. Наполнить каталоги (прим.500 позиций фото+описание+цена)
5. Подключить системы оплат (WM, ЯД, кредитки) выписка счетов безнала, квитанций
Цены и сроки жду разумные
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