Планировка домов

Требуется скрипт по пополнению Skype счетов с сайта Описание работы: Скрипт работает на сайте,возможно со своей админкой Генерирует ваучеры различных номиналов в валюте USD (0.5,1,2,5,10 и тому подобное,можно произвольные цифры) Принцип пополнения счетов клиента: когда клиент заходит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать флешку домов подобно http://sad.dn.ua/realty/builing/central/plane.html с учетом того чтоб дом может иметь метку "сдан в эксплуатацию" и квартира "продана" (нужно пользователю иметь возможность менять эти метки). Остальное - как на примере.
Укажите сроки разаботки и цену за 1 этаж например или квартиру.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть интернет магазин, на основе движка shop-script premium, данный интернет магазин надо обновить до webasyst цена 1000 рублей ЯНДЕКС ДЕНЬГАМИ Все скрипты,уже залиты, в основном требуется подправить шаблон, и базу перенести. ТОЛЬКО ДЛЯ ЗНАЮЩИХ движок интернет магазина Shop ...Завершен15 лет назад
- $10
Есть магазин, в нем товары разделяются только по категориям и выводятся все на одной странице. ТЗ нужно сделать чтобы на 1 страничке выводилось определенное кол-во товаров (5-7)Завершен15 лет назад
Добрый день. Необходима помощь в подготовке скриптов для внедрения на сайт. CMS система - SantaFox (есть полная документация и инструкция по разработке). Подробнее про модули: 1. Словарь (импорт данных) 2. Словарь синонимов 3. Синонимайзер 4. Подсчет символов (статистика по тексту), расчет стоимости ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Есть дизайн мужского сайта в формате PSD Требуется сделать шаблон и настроить функционал на системе amiro free или предложенной вами надежной системе Подробнее в приложении Бюджет - 2000 рублей Понимаю, что бюджет небольшой, но все же... В качестве небольшой ...Закрыт15 лет назад
Требуется корректировка страниц сайта. Нужна быстрая и качественная работа. Рассчитываю на плодотворное и долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование31 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте. Хочу поставить следующую задачу - ниже указанный запрос возвращает список машин, максимум 10 на странице. Нужно: а) иметь возможность ограничить запрос поиском машин с пробегом от Х и до У километров б) выводить на странице не первые ...Закрыт15 лет назад
Разобраться, почему в ИЕ не подгружается Flash плеер. Плеер стоит отсюда: http://www.longtailvideo.com/ (FLV Player) На сайте работает в ИЕ, на нашем нет. Разобраться и поправить. Сделать всё нужно сегодня (16 января). оплата минимальная по ьезопасной сделке + отзыв ...Закрыт15 лет назад
Цены товаров разбить на 2 категории Цена без накрутки(закупочная) и цена с накруткой (отпускная) Т.е чел будет добавлять товар по закупочнйо цене, а цена с накруткой бы формировалась как цена без накрутки + определенный % например ...Закрыт15 лет назад
Нужен скрипт/сайт на подобии depositfiles . С небольшими изменениями , без проблем с лицензией.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад