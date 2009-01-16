Планировка домов

Нужно создать флешку домов подобно http://sad.dn.ua/realty/builing/central/plane.html с учетом того чтоб дом может иметь метку "сдан в эксплуатацию" и квартира "продана" (нужно пользователю иметь возможность менять эти метки). Остальное - как на примере.

Укажите сроки разаботки и цену за 1 этаж например или квартиру.