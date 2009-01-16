Планировка домов

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок282 просмотра
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Нужно создать флешку домов подобно http://sad.dn.ua/realty/builing/central/plane.html с учетом того чтоб дом может иметь метку "сдан в эксплуатацию" и квартира "продана" (нужно пользователю иметь возможность менять эти метки). Остальное - как на примере.

Укажите сроки разаботки и цену за 1 этаж например или квартиру.

15 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 часов назад
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