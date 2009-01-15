Поправить Flash плеер (ИЕ)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разобраться, почему в ИЕ не подгружается Flash плеер.

Плеер стоит отсюда: http://www.longtailvideo.com/ (FLV Player)

На сайте работает в ИЕ, на нашем нет.

Разобраться и поправить.

Сделать всё нужно сегодня (16 января).

оплата минимальная по ьезопасной сделке + отзыв ;)

15 лет назад
Andrio_Weblancer
Андрей 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
  • Похожие заказы

  • Доработать WebAsyst Shop-Script #2

    Цены товаров разбить на 2 категории Цена без накрутки(закупочная) и цена с накруткой (отпускная) Т.е чел будет добавлять товар по закупочнйо цене, а цена с накруткой бы формировалась как цена без накрутки + определенный % например ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Починить на этом шопскрипте многоязыковую версию

    Починить на этом шопскрипте многоязыковую версию вот сайт http://www.shopargo.kz/ Короче там пишет, что продуктов нет, когда язык добавляешь Надо, чтобы можно было языки добавлять и работало все нормально

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать сайт на Joomla

    Нужно сделать городской портал на Джомле Шаблон можно использовать любой подходящий из доступных в интернете Джомла уже установлена версия 1.5 Задача: Найти в интернете подходящий шаблон и скачать его, установить необходимые модули компоненты и расставить вывод в шаблоне. Пример www.38i.ru Жду ...

    Joomla
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно! Регулярки и реплейс

    Кароче есть preg_match("/(http:\/\/)?(www\.)?[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+){1,2}(\/[a-zA-Z0-9-]+)+(\.[a-z0-9]{2,3,4})/", $s[$cot], $a ищет урл. НАДО ЧТОБЫ находил НЕ УРЛ а ССЫЛКУ (а, хреф там) и заключал в ноиндекс Юзаем как понятно стринг репласе Цена в районе 3-4 уе, СРОЧНО В АСЮ 465651763

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка online календаря

    Суть проекта заключается в создании онлайн-календаря для дайвинг центра. Внешний вид страницы напоминает сетку органайзера. Сетка может отображаться в 2 начертаниях неделя и месяц. В самом календаре показывается расписание работы преподователей центра, поездки, загрузка оборудования, время проводимых курсов. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка готового php-скрипта.

    Необходима незначительная доработка скрипта – vkaragande.info. Необходимо сделать два одинаковых каталога на главной странице сайта , Оба заполняются по одному шаблону категорий, только один называется "спрос", другой – "предложение". В поле регистрации соответственно нужно добавить ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Надо сделать флеш анимацию

    $250

    Суть анимации такова: крупным планом - в землю попадает зерно, отъезд, зерно прорастает, над поверхностью появляется нежный гибкий стебель, раскрываются первые листья... (РОЖДЕНИЕ) отъезд, дерево растёт и вот это уже небольшое деревце с яркой листвой и ...

    Веб-программирование39 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Расписание занятий

    Для института театра и кино требуется создать систему ведения и просмотра расписания занятий. Расписание занятий меняется для одной группы по неделям: то есть на четных неделях расписание по дням одно, а по нечетным оно другое. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад