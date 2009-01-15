Доработка готового php-скрипта.

Необходима незначительная доработка скрипта – vkaragande.info. Необходимо сделать два одинаковых каталога на главной странице сайта , Оба заполняются по одному шаблону категорий, только один называется "спрос", другой – "предложение". В поле регистрации соответственно нужно добавить ещё одно окошко с выбором категорий, и дополнительное окно для ввода комментариев. У автора нет времени и он не против, если это сделает кто-то другой. Возможно ещё понадобиться шаблон сайта под этот скрипт. Жду Ваших предложений.