Доработка готового php-скрипта.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки128 просмотров
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Необходима незначительная доработка скрипта – vkaragande.info. Необходимо сделать два одинаковых каталога на главной странице сайта , Оба заполняются по одному шаблону категорий, только один называется "спрос", другой – "предложение". В поле регистрации соответственно нужно добавить ещё одно окошко с выбором категорий, и дополнительное окно для ввода комментариев. У автора нет времени и он не против, если это сделает кто-то другой. Возможно ещё понадобиться шаблон сайта под этот скрипт. Жду Ваших предложений.

PHP
15 лет назад
ocean100
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$50
14 дней
Отлично разобрался с чужим php - скриптом. Ответственный.
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.
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