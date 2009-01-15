Разработка каталога

Есть портал (в личке дам ссылку) Там есть логин пароль. Это доступ к информации, представленной в виде списка с кнопочкой "подробней". Задача: нужно прграмку (или скрипт) который будет заходить на каждый пункт "подробней" и вынимать информацию. Ручками это просто ...