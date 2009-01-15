Разработка каталога

$1000
Веб-программированиеЗакрыт27 заявок645 просмотров
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Требуется разработать каталог применяемости запасных частей для автомобилей.

За основу взять: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html

Обязательно наличие портфолио

15 лет назад
menix
Гость 
NaN летРоссия
20 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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