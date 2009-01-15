Меню Virtuemart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки134 просмотра
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Подправить меню Virtuemart что бы обрабатывались ссылки в http://www.artio.net/en/joomla-extensions/joomla-seo-sef-component-artio-joomsef

Пример.

Статичное меню на главной www.Perestroika.com.ua Ссылается Детская мебель http://www.perestroika.com.ua/kupit-mebel/detskaya-mebel.html

Меню виртуалмарта на страничке http://www.perestroika.com.ua/kupit-mebel/detskaya-mebel.html справа Выдает ссылку на Детская мебель как http://www.perestroika.com.ua/component/page,shop.browse/category_id,3/option,com_virtuemart/Itemid,51/

Virtuemart
15 лет назад
kolpakov
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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