Внести изменения в скрипт php добавления фото

Добавляю фотографии с помощью php скрипта, указываю фото - оно загружается, при этом создается страница такого вида http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_410.php, также создается уменьшенная копия фото и помещается здесь вниз http://www.bfoto.ru/zakat.php

Я хотел бы чтобы последние загруженные фотографии выводились еще и на отдельной странице например на такой http://www.bfoto.ru/new_photo.php -

чтобы на ней выводилось последние 30 загруженных фоток.

Т.е. нужно прописать в скрипте добавления, чтобы то что добавляется на страницу категории фото, в дангом примере это посденяя тумба на стр. http://www.bfoto.ru/zakat.php добавляллась еще на страницу http://www.bfoto.ru/new_photo.php но чтобы на ней показывались именно 30 последних фоток. а более старые убирались, порядок отображения - новые добавленные сверху.