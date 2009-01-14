Надо убрать двойные слеши в URL на CMS RDMaster

Имеем сайт на модифицированной CMS RDMaster (rdmaster.ru). Ребята, которые делали на нем сайт, отнеслись к заданию достаточно небрежно и после сдачи проекта свалили. В итоге все ссылки 3 уровня имеют двойной слеш, к примеру:

http://сайт.ru/literature//932/929

Надо быстро и качественно подправить этот недочёт.