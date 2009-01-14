Надо убрать двойные слеши в URL на CMS RDMaster

Требуется по готовому ТЗ сделать сайт. Дизайн будет предоставлен, верстку тоже делают люди Заказчика. От исполнителя требуется только веб-программирование. По данному проекту буду сотрудничать только с опытными программистами с хорошими отзывами. Работа сложная, но интересная. С выбранным ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем сайт на модифицированной CMS RDMaster (rdmaster.ru). Ребята, которые делали на нем сайт, отнеслись к заданию достаточно небрежно и после сдачи проекта свалили. В итоге все ссылки 3 уровня имеют двойной слеш, к примеру:
http://сайт.ru/literature//932/929
Надо быстро и качественно подправить этот недочёт.
- Похожие заказы
- $2500Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужна программа способная автономно: 1.)создавать новые топики на форумах 2.) размещать сообщения на форумы в один и тот же топик, т.е. осуществлять вход на форум под определенным ником и оставлять сообщение в нужном топике. Возмоность ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $18
Итак нужно сделать страничку с регистрацией как в https://passport.yandex.ru/passport?mode=auth&retpath=http://mail.yandex.ru 1)чтоб то что там ввели сохранялось на другой html страничке . (в формате login:****** password****** 2)чтоб при открытие этой странички закрывались все другие. 3)(необязательно но желательно ) после того как ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать сам скрипт + составить список вопросов для теста. Детальное ТЗ (покажу примеры) при личном общении.Завершен15 лет назад
Кто умеет сразу в аську. там и договоримся.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно просто убрать звук с флешки, т.е. чтоб при загрузке не было звучания. Работу выслать на sserbin[ГАВ]Inbox.ruЗавершен15 лет назад
Добрый вечер ! 1. берём любой темплейт от сюда http://www.templatemonster.com/category/architecture/ 2. Вешаем на наш выбранный темплет Админку что-бы можно было из админки набивать контекст сайта ( текст картинки такие мелочи !) 3. язык системы должен поддерживать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Приветствую. Нужен веб сервис (парсер), основной функцией которого является определение, по введенному URL, участия сайта в биржах ссылок рунета и покупка на нём ссылок на другой сайт. Предполагаю, что реализовать это можно создав универсальный парсер, который ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать модуль авторизации юзеров по LDAP протоколу на PHP для системы WR Time Tracker. Система используется для трекинга рабочего времени и работает там, где есть PHP и MySQL. Home page проекта - http://wrconsulting.com/cms/wrtimetracker/index.htm Исходный код (open ...Завершен15 лет назад
Коррекция архива новостей на сайте. Сейчас на сайте www.divingfinder.com есть новостная лента на главной странице + архив текущего месяца тут http://www.divingfinder.com/news/ внизу страницы ссылки на архивы за предыдущие месяцы. Хотелось бы организовать архив новостей более удобным ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад