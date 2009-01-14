Нужен парсер бирж ссылок через веб интерфейс.

Идея такова: добавлять изображение к материалу двумя кликами. 1. жмём кнопку вставить (выбираем файл на локальной машине, его параметры вставки) 2. жмём кнопку закачать (файл автоматически загружается и становится доступным для вставки в материал простым перетаскиванием) Техническое Задание: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Нужен веб сервис (парсер), основной функцией которого является определение, по введенному URL, участия сайта в биржах ссылок рунета и покупка на нём ссылок на другой сайт. Предполагаю, что реализовать это можно создав универсальный парсер, который будет работать через веб интерфейс бирж, эмитируя работу оптимизатора (рекламодателя).
Этот парсер создаст и будет периодически обновлять для каждой биржи базу данных - название биржи, URL сайта, продающего ссылки и ID этого сайта в этой бирже. Затем URL анализируемого сайта проверяем по нашей базе данных и находим название биржи и ID сайта на этой бирже.
Т.е. если нашли, то опять же через веб интерфейс бирж, в режиме оптимизатора (рекламодателя), покупаем ссылки на нужном сайте - по ID площадки. Веб сервис должен быть много-поточным, работающим одновременно с несколькими аккаунтами оптимизатора на анализируемых биржах.
Решение должно иметь перебор Proxy или IP, настройки задержек обращений к биржам и т.п. защиту от блокировки с их стороны, т.к. они врядли предоставят нам свой API для решения поставленной задачи.
Например, вижу я у конкурента в бэках сайт: http://solux.ru и хочу купить на нем ссылку на свой сайт.
Если точнее, то функционал данного проекта следующий:
1. Вводим URL сайта, который нужно анализировать на предмет участия в биржах.
2. Проверяем участие этого сайта в известных биржах ссылок.
Если находим, то покупаем ссылки на нем через веб интерфейс сервиса на заданный сайт. При этом авторегистрация на бирже не требуется, логины и пароли для авторизации на биржах будут делаться человеком заранее.
3. Если исследуемый сайт не обнаружен в анализируемых биржах - собираем все исходящие ссылки на этом сайте.
4. Проверяем участие этих сайтов в тех же биржах ссылок. Если находим, то покупаем ссылки на них через веб интерфейс сервиса на заданный сайт. Авторизация на биржах - по аналогии с пунктом 2.
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Все эти действия сейчас можно сделать в полуавтоматическом режиме.
Схема действий такая: анализируем сайт с помощью программы Yazzle, получаем список бэков, и экспортируем все данные, полученные в результате анализа.
Затем в Sape проверяем URL`ы с помощью функции добавления в избранное: http://www.sape.ru/white_list.php
И покупаем ссылки только с избранных сайтов. На данный момент в этой функции есть ограничение - проверяется не более 500 строк за раз. И полученные данные собираем в Excel, фильтруем, сравниваем и т.п.
:) Но это отнимает массу времени. Требуется автоматизировать процесс.
p.s. указывайте свою цену и сроки. Цена обсуждаема, торг уместен. Если делали что-то подобное раньше - сразу приводите пример функционала.
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