Нужен парсер бирж ссылок через веб интерфейс.

Приветствую.

Нужен веб сервис (парсер), основной функцией которого является определение, по введенному URL, участия сайта в биржах ссылок рунета и покупка на нём ссылок на другой сайт. Предполагаю, что реализовать это можно создав универсальный парсер, который будет работать через веб интерфейс бирж, эмитируя работу оптимизатора (рекламодателя).

Этот парсер создаст и будет периодически обновлять для каждой биржи базу данных - название биржи, URL сайта, продающего ссылки и ID этого сайта в этой бирже. Затем URL анализируемого сайта проверяем по нашей базе данных и находим название биржи и ID сайта на этой бирже.

Т.е. если нашли, то опять же через веб интерфейс бирж, в режиме оптимизатора (рекламодателя), покупаем ссылки на нужном сайте - по ID площадки. Веб сервис должен быть много-поточным, работающим одновременно с несколькими аккаунтами оптимизатора на анализируемых биржах.

Решение должно иметь перебор Proxy или IP, настройки задержек обращений к биржам и т.п. защиту от блокировки с их стороны, т.к. они врядли предоставят нам свой API для решения поставленной задачи.

Например, вижу я у конкурента в бэках сайт: http://solux.ru и хочу купить на нем ссылку на свой сайт.

Если точнее, то функционал данного проекта следующий:

1. Вводим URL сайта, который нужно анализировать на предмет участия в биржах.

2. Проверяем участие этого сайта в известных биржах ссылок.

Если находим, то покупаем ссылки на нем через веб интерфейс сервиса на заданный сайт. При этом авторегистрация на бирже не требуется, логины и пароли для авторизации на биржах будут делаться человеком заранее.

3. Если исследуемый сайт не обнаружен в анализируемых биржах - собираем все исходящие ссылки на этом сайте.

4. Проверяем участие этих сайтов в тех же биржах ссылок. Если находим, то покупаем ссылки на них через веб интерфейс сервиса на заданный сайт. Авторизация на биржах - по аналогии с пунктом 2.

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Все эти действия сейчас можно сделать в полуавтоматическом режиме.

Схема действий такая: анализируем сайт с помощью программы Yazzle, получаем список бэков, и экспортируем все данные, полученные в результате анализа.

Затем в Sape проверяем URL`ы с помощью функции добавления в избранное: http://www.sape.ru/white_list.php

И покупаем ссылки только с избранных сайтов. На данный момент в этой функции есть ограничение - проверяется не более 500 строк за раз. И полученные данные собираем в Excel, фильтруем, сравниваем и т.п.

:) Но это отнимает массу времени. Требуется автоматизировать процесс.

p.s. указывайте свою цену и сроки. Цена обсуждаема, торг уместен. Если делали что-то подобное раньше - сразу приводите пример функционала.