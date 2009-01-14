Метод добавления изображения (плагин к Joomla1.5)

Нужна сборка модулей Drupal 6 -по функциональности аналог Habr. Если что-то написано вручную нужен хелп к модулям и подсказки в коде. В личку предложения не принимаются, только на мыло [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Идея такова: добавлять изображение к материалу двумя кликами.
1. жмём кнопку вставить (выбираем файл на локальной машине, его параметры вставки)
2. жмём кнопку закачать (файл автоматически загружается и становится доступным для вставки в материал простым перетаскиванием)
Техническое Задание:
1. Предусмотреть как одиночную, так и мультизагрузку изображений
2. Изображение автоматически закачивается в папку (настраивается через админку) images/news_img/имя_пользователя/гг.мм.дд.номер/
3. Изображению присваивается уникальное имя (тип настраивается через админку)
4. При одиночной загрузке изображения предусмотреть возможность вставки ряда параметров изображения: alt, title, и др.
5. При мультизагрузке предусмотреть изменение количества одновременных загрузок изменяемое через настройку плагина в админке.
6. После загрузки изображения его превью становится доступным в панели чуть ниже основного поля ввода текста.
7. Из этой панели изображение должно вставляться в основной текст методом перетаскивания мышкой в нужное место текста.
8. Параметры вставленного изображения должны свободно правиться стандартными средствами редактора.
9. Плагин должен быть доступен как с фронта, так и из админки
10. Предусмотреть возможность установки плагина стандартными средствами Joomla 1.5
11. Полная валидность и совместимость с браузерами: IE 6-7, Opera 9.5 и выше, Firefox, Safari, Chrome.
Требуется web-программист для реализации проектов на Joomla 1.5 - если вы хорошо разбираетесь в этой системе, возможно, эта работа для вас. Если вы будете выбраны исполнителем по данному проекту и хорошо справитесь с заданием, буду рад работать с вами и по другим проектам, в том числе: http://www.weblancer.net/users/unicom/projects/
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