Метод добавления изображения (плагин к Joomla1.5)

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка301 просмотр
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Идея такова: добавлять изображение к материалу двумя кликами.

1. жмём кнопку вставить (выбираем файл на локальной машине, его параметры вставки)

2. жмём кнопку закачать (файл автоматически загружается и становится доступным для вставки в материал простым перетаскиванием)

Техническое Задание:

1. Предусмотреть как одиночную, так и мультизагрузку изображений

2. Изображение автоматически закачивается в папку (настраивается через админку) images/news_img/имя_пользователя/гг.мм.дд.номер/

3. Изображению присваивается уникальное имя (тип настраивается через админку)

4. При одиночной загрузке изображения предусмотреть возможность вставки ряда параметров изображения: alt, title, и др.

5. При мультизагрузке предусмотреть изменение количества одновременных загрузок изменяемое через настройку плагина в админке.

6. После загрузки изображения его превью становится доступным в панели чуть ниже основного поля ввода текста.

7. Из этой панели изображение должно вставляться в основной текст методом перетаскивания мышкой в нужное место текста.

8. Параметры вставленного изображения должны свободно правиться стандартными средствами редактора.

9. Плагин должен быть доступен как с фронта, так и из админки

10. Предусмотреть возможность установки плагина стандартными средствами Joomla 1.5

11. Полная валидность и совместимость с браузерами: IE 6-7, Opera 9.5 и выше, Firefox, Safari, Chrome.

Требуется web-программист для реализации проектов на Joomla 1.5 - если вы хорошо разбираетесь в этой системе, возможно, эта работа для вас. Если вы будете выбраны исполнителем по данному проекту и хорошо справитесь с заданием, буду рад работать с вами и по другим проектам, в том числе: http://www.weblancer.net/users/unicom/projects/

Joomla
15 лет назад
Unicom
42 годаБолгария
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
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