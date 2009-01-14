Модуль создания аватаров для Datalife Engine 7.*

Есть магазин на базе осокомерс необходиом донастроить интеграцию с курьерскими службами доставки. Для интеграции используется XML. CSV, curl, ajax.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать модуль загрузки, нарезки фото и генерации кода аватаров для Datalife Engine с подробным описанием установки.
ТЗ прилагается в файле к проекту.
Срок исполнения, как можно быстрее. Цена обсуждаема.
Господа, работаем только через СБС.
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