Модуль создания аватаров для Datalife Engine 7.*

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Нужно написать модуль загрузки, нарезки фото и генерации кода аватаров для Datalife Engine с подробным описанием установки.

ТЗ прилагается в файле к проекту.

Срок исполнения, как можно быстрее. Цена обсуждаема.

Господа, работаем только через СБС.

15 лет назад
seojbs
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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