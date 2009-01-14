Flash видео плеер

Всем здравствуйте.

Нужно слудующее.

Нужен видео плеер для проигрывания видео файлов.

Макет плеера готов. PSD.

Так вот какая технология:

когда формируется код плеера я в HTML коде указываю (FLASH_VARS) путь т.е. domain.ru/video.

еще указываю ID например 5

плеер делает запрос по типу http://domain.ru/video/?id=5

ему возвращает XML структура в которой указаны название видео файлов (например FgdsHydg) ,описание, и путь и так 5 штук.

Имена файлов кодированные т.е. например вместо Fg (цифра = 1) и т.д. (код я дам отдельно)

зная код мы получаем http://domain.ru/video/324124124.flv

так же зная код мы получаем картинку т.е. скрин стоп кадра http://domain.ru/video/screen/324124124.jpg (только JPG)

плеер может увеличиваться во весь экран.

Этот плеер можно вставлять и на другие сайты.