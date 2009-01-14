Slaed 1.8PRO ---> DLE7.3

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки184 просмотра
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Сейчас сайты роботают на SLAED 1.8, хочу перевести сайты на DLE 7.3. (или 7.5 когда выйдет)

Необходимо перевести, конвертировать базы данных MySQL из SLAED на БД MySQL DLE.

Встрооенный форум на slaed phpb2, перенести на DLE форум phpbb3 (лучше встроенный сделать)

Связано в связи с появившейся нагрузкой на сервер от SLAED.

Сообщите сроки и цены.

Заранее спасибо.

15 лет назад
WebSam
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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