Slaed 1.8PRO ---> DLE7.3

Нужно выдернуть графику и звуки из файла.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас сайты роботают на SLAED 1.8, хочу перевести сайты на DLE 7.3. (или 7.5 когда выйдет)
Необходимо перевести, конвертировать базы данных MySQL из SLAED на БД MySQL DLE.
Встрооенный форум на slaed phpb2, перенести на DLE форум phpbb3 (лучше встроенный сделать)
Связано в связи с появившейся нагрузкой на сервер от SLAED.
Сообщите сроки и цены.
Заранее спасибо.
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