Доработка модуля новстей

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Нужно доработать модуль новостей CMS Santafox.

Так чтобы к каждой новости можно было прикреплять сколько угодно фотографий и сколько угодно видео рольков.

В админке нужно сделать мультиаплодер и управление файлами (см. фото)

Видео в формате youtube, нужно будет еще и скриншот делать к ролику.

На работу 2 дня - 100$

Более подробно по icq - 44-79-280

15 лет назад
raksha
Максим 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад