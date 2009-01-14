Доработка модуля новстей

Нужно доработать модуль новостей CMS Santafox.

Так чтобы к каждой новости можно было прикреплять сколько угодно фотографий и сколько угодно видео рольков.

В админке нужно сделать мультиаплодер и управление файлами (см. фото)

Видео в формате youtube, нужно будет еще и скриншот делать к ролику.

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