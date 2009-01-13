Распределенный сервис потокового видео

$10000
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок510 просмотров
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К сожалению проект закрыт

Всем спасибо за внимание и извините за отобранное время

15 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад